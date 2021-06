O fim de semana foi de festa para Bárbara Bandeira e Angie Costa. As amigas estiveram no casamento de uma prima da atriz da TVI, como foi destacado nas redes sociais.

No entanto, o momento mais emotivo foi quando Bárbara Bandeira surpreendeu os noivos com uma atuação especial.

"Fazer parte do momento mais feliz da vida de alguém é, no mínimo, uma honra. Que dia tão bonito Patrícia e Artur, que sejam muito felizes", escreveu a jovem cantora na legenda de um vídeo que mostra a noiva radiante com a surpresa de Bárbara Bandeira.

Leia Também: No Algarve, Bárbara Bandeira arranca elogios em fato de banho