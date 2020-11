Bárbara Bandeira está curada da Covid-19, a cantora recebeu o teste negativo e teve alta para voltar a sair de casa 20 dias depois de ter testado positivo.

"ALTA!!! Depois de 20 dias fechada em casa a lidar com este vírus, finalmente posso sair à rua. Obrigada a todos pela preocupação e pelas mensagens de apoio desde sempre, foi muito mais fácil convosco", escreve a jovem cantora ao partilhar nas suas redes sociais uma fotografia onde se mostra ao lado do namorado, o músico Kasha, que também esteve infetado com o novo coronavírus.

"Adoro-vos e estou ansiosa para vos mostrar as novidades em que ando a trabalhar", completou Bárbara Bandeira.

