'Onde Vais', a canção que uniu as vozes de Bárbara Bandeira e Carminho, tem conquistado cada vez mais a preferência do público. Os números do YouTube falam por si.

Bárbara Bandeira destacou na sua página de Instagram que o videoclipe da música atingiu 6 milhões de visualizações.

Recorde-se que a canção foi lançada há quatro meses, a 8 de outubro de 2021. Reveja abaixo o videoclipe.

