Barack Obama voltou a ser destaque nos quatro cantos do mundo com 'Uma Terra Prometida', o livro de memórias que lançou este mês. Mas as atenções viram-se também para a família do ex-presidente dos Estados Unidos, em especial para Michelle Obama.

Foi revelada na obra uma curiosidade surpreendente sobre a antiga primeira-dama dos EUA: Um dos seus objetivos enquanto o mandato do marido vigorasse era que não fosse apanhada em biquíni.

"Ela estava a falar a sério: 'É um dos meus maiores objetivos enquanto primeira-dama. Não vou ser fotografada por paparazzis com roupa de banho'. E ela conseguiu", relatou Barack em entrevista à revista Vanity Fair.

A verdade é que durante os oito anos de mandato de Barack Obama, Michelle conseguiu honrar esta promessa.

No entanto, em 2018, foi fotografada em biquíni durante umas férias em Miami. Um momento de descontração que se tornou viral nas redes sociais.

Leia Também: Memórias de venderam 1,7 milhões de cópias em uma semana nos