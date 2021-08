Barack Obama celebrou o seu 60.º aniversário no passado fim de semana com uma festa de arromba que juntou cerca de 200 convidados. Foram várias as personalidades a marcarem presença na celebração, no entanto, ao contrário do que alguns esperavam, o príncipe Harry e Meghan Markle não fizeram parte da lista.

Segundo a especialista em realeza, Camilla Tominey, a sua ausência poder-se-á dever ao facto do antigo presidente dos Estados Unidos e da ex-primeira dama não aprovarem os ataques que Harry tem feito à família real através das várias entrevistas que já deu.

Sem dúvida que uma das mais polémicas aconteceu em março deste ano, data em que conversaram com a apresentadora norte-americana Oprah Winfrey.

Harry apareceu ainda na série da Apple TV 'The Me You Can't See' e no podcast 'Armchair Expert' onde falou da negligência que sentiu por parte da família.

"Quando se trata do Harry e da Meghan parece que o antigo presidente e a antiga primeira dama permanecem firmes na perspetiva de que os laços de sangue são mais importantes. Os Obama não gostaram que o Harry atacasse a família. Eles valorizam a família e, certamente, não são o tipo de pessoas que quereriam ver os filhos a falar com a imprensa", disse Camilla ao The Telegraph.

