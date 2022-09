A Casa Real britânica partilhou, esta sexta-feira, as orientações sobre o luto pela morte da rainha Isabel II e disponibilizou um livro de condolências online, que pode ser assinado por qualquer pessoa.

No seu site oficial, a Casa Real afirmou que “após a morte de Sua Majestade a Rainha, é desejo de Sua Majestade o Rei que um período de luto real seja observado a partir de agora até sete dias após o funeral da Rainha”, acrescentando que “a data do funeral será confirmada oportunamente”.

O luto real será cumprido por membros da Família Real e funcionários da Casa Real, além de representantes em funções oficiais.

As bandeiras das residências reais, que foram ontem descidas a meia haste, permanecerão assim até às 8h do dia seguinte após o fim do luto real. A medida não se aplica ao Royal Standard e ao Royal Standard na Escócia enquanto o Rei estiver na residência, pois devem estar sempre hasteadas. Foram também emitidas orientações “sobre bandeiras noutros edifícios públicos” pelo Departamento de Cultura, Meios de Comunicação e Desporto britânico.

Esta sexta-feira, pelas 13h, acontecerá uma salva de tiros de canhão em Hyde Park e na Torre de Londres. Segundo a Casa Real, “será disparada uma ronda por cada ano de vida da Rainha”, ou seja, 96 tiros.

As residências oficiais, incluindo a The Queen's Gallery e The Royal Mews no Palácio de Buckingham, irão encerrar até depois do funeral. “O Castelo de Balmoral e a Casa de Sandringham, as propriedades privadas da Rainha, também fecharão por este período. Além disso, o Castelo de Hillsborough, residência oficial do Soberano na Irlanda do Norte, será encerrado”, lê-se nas orientações.

O público será orientado a “fazer tributos florais” em locais específicos do Green Park e do Hyde Park. Já as flores que forem deixadas nos portões do Palácio de Buckingham serão transferidas para os The Royal Gardens.

No castelo de Windsor, “os tributos florais podem ser deixados no portão de Cambridge na Long Walk”. As flores serão levadas para o interior do castelo todas as noites.

Já na propriedade Sandringham, “os membros do público são encorajados a deixar tributos florais nos portões de Norwich” e no, castelo de Balmoral, “os tributos florais podem ser deixados no Portão Principal”.

Em Holyroodhouse, as flores podem ser deixadas aos guardas na entrada da The Queen’s Gallery, que serão depois colocadas em frente à Torre Norte do Palácio.

Por fim, no castelo de Hillsborough, “as homenagens florais poderão ser depositadas no Castelo de Forecourt, em frente aos portões principais”.

A rainha Isabel II morreu aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido. Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o irmão abdicou.

Após a morte de Isabel II, o filho primogénito assume, aos 73 anos, as funções de rei como Carlos III.