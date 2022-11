Bibá Pitta é uma "avó doidinha", segundo a própria confessou na sua mais recente publicação do Instagram.

Em causa está um vídeo onde surge a brincar com os netos, escrevendo na legenda o seguinte: "Como é que não hão de dizer que eu sou uma avó doidinha? O que nós nos divertimos… Sim! Porque eu divirto-me muito e aproveito ao máximo todos os momentos! Olhem, sabem que mais? Que eu tenha saúde e alegria para continuar com esta 'fúria de viver' sempre a ser puxada pelos mais novos que não param de me pedir 'avó, vamos'. Embora miúdos", pode ler-se.

Confira abaixo a publicação.

