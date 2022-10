Bibá Pitta destacou na sua página de Instagram um carinho vídeo da neta mais nova, Piedade, a dar os seus primeiros passos.

"Oh meu Deus, olhem só para isto!!! Os primeiros passinhos comigo. Que privilégio, que emoção minha adorada neta Piedade!!! Que a tua direção seja sempre os meus braços para te poder abraçar, orientar e ajudar neste caminho tão bom de percorrer (mesmo com todas as adversidades) que é a vida", escreveu a avó 'babada' na legenda do carinhoso vídeo.

"Querida filha Maria Pitta Paixão, estás preparada? Agora vais correr atrás de três", acrescentou de seguida, deixando uma mensagem à mãe da pequena Piedade, que tem ainda os rapazes António e Duarte, todos fruto do casamento com Guilherme Paixão.

