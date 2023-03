Austin Butler e Kaia Gerber visitaram o Children's Hospital Los Angeles, na Califórnia, e cada um passou algum tempo com as crianças que estavam internadas na unidade hospitalar.

De acordo com o E! News, durante a visita solidária, o ator - que deu vida a Elvis no mais recente filme sobre o icónico cantor - acabou por tocar com uma das crianças.

Depois de mostrar as suas próprias habilidades na guitarra, o artista, de 31 anos, ficou impressionado com o talento do jovem com quem estava a apreciar a música. "Isso e incrível, soa mesmo bem. Amo essa música", disse Austin Butler.

Por sua vez, Kaia - filha de Cindy Crawford e Rande Gerber, de 21 anos - esteve a pintar com as crianças. Além disso, houve também tempo para alguns jogos. Veja na publicação abaixo algumas imagens deste momento especial.

