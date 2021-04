Aurea disfarçou-se e cantou no 'All Together Now', da TVI, episódio que foi transmitido este domingo, 4 de abril. A artista surpreendeu ao fazer de conta que era uma concorrente, a Mariana, mas no final todos ficaram a saber que afinal era a conhecida cantora.

Um momento único que fez questão de destacar na sua página de Instagram, mostrando duas imagens dos bastidores onde sofreu a transformação que a deixou irreconhecível.

"Desliza para veres a transformação! Conseguiram reconhecer??", começou por escrever na legenda das imagens, aproveitando o momento para agradecer a toda a equipa que faz parte deste programa da TVI.

"Zero tatuagens e umas lindas sobrancelhas novas", acrescentou, destacando que esta foi "uma das experiências mais desafiantes que já teve em televisão".

"E a vocês um obrigada gigante pelas inúmeras mensagens de amor que estou a receber deste ontem, é bom sentir-vos desse lado", rematou.

