Chris Evans, de 43 anos, contou que tem "debatido" com Alba Baptista, de 27, sobre a possibilidade de aumentarem a família.

O ator - que tem já o patudo Dodger - contou que a questão que está em cima da mesa é "seguirem por um filhote ou adotarem um cão mais velho".

A estrela de 'Capitão América', de 43 anos, partilhou com a People: "Sempre que vemos uma dessas histórias de um cão de oito ou nove anos que é adotado e que teve uma vida difícil, isso simplesmente 'toca-nos'. Por isso, até certo ponto, é mais ou menos nisso que estamos a pensar".

Mas embora "a ideia de adotar um novo animal de estimação" esteja em cima da mesa, o casal ainda realizou esse desejo.

Às vezes, conta o ator, pensam: "Bem, talvez vamos apenas ao abrigo". "E eu fico do género: 'Ouve, achas que se realmente formos lá não vamos sair com pelo menos um cão?'. Não faz sentido. Se tomarmos a decisão de realmente ir lá, iremos sair com um", relatou ainda.

De recordar que Chris Evans e a atriz portuguesa estão casados desde o ano passado.