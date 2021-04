A SIC anunciou esta quinta-feira ter terminado o mês de março novamente na liderança. A estação lidera "há 26 meses", mas a verdade é que a rival TVI está cada vez mais perto de disputar de igual para igual o pódio das audiências televisivas.

Em comunicado enviado à imprensa, a TVI revela ter alcançado no mês passado "o melhor resultado em 12 meses consecutivos".

"No target comercial, a TVI alcança o melhor resultado desde outubro de 2018", revela ainda a estação.

No que toca às grandes apostas da TVI, destacam-se as estreias de 'All Together Now' e 'Cristina ComVida': "Ambos têm tido excelentes resultados, tendo o 'All Together Now' uma audiência média superior a 1 milhão e 250 mil espetadores e o 'Cristina ComVida' com quase 800 mil espetadores de média".

