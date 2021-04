Com a entrada do mês de abril, é dia de celebrar os resultados de março. A SIC voltou a estar na frente no ranking de audiências e não deixou que este feito passasse despercebido.

"A SIC soma e segue! 26 meses de LIDERANÇA! O canal que mais cresceu em 2021 foi a SIC! Obrigado por estar sempre desse lado", lê-se numa nota de agradecimento aos espectadores publicada nas redes sociais.

As mensagem acompanha um vídeo com imagens dos programas que são os favoritos dos portugueses.

