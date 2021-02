Manuel Luís Goucha ou Júlia Pinheiro, quem tem liderado as audiências no horário de daytime da tarde? A verdade é que é difícil responder a esta questão, os dois apresentadores têm conseguido equilibrar os números e não tem sido sempre o mesmo a vencer.

Porém, o programa 'Goucha' e o seu apresentador têm esta semana motivos para sorrir.

O apresentador liderou em vários dias da semana e na sexta-feira destacou-se com uma vitória do início ao fim do programa.

Goucha obteve um rating de 5, um share de 18.4% e uma média de 475 600 espetadores. A informação é divulgada pela TVI.

