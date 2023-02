Sam Smith está a ser acusado de promover o satanismo com a atuação nos Grammy, tendo subido ao palco para cantar 'Unholy' com Kim Petras.

Com bailarinos em jaulas, iluminação vermelha, 'fogo', looks vermelhos e um chapéu com chifres usado pelo cantor, este foi o momento que despertou a 'fúria' de vários comentadores, entre eles o senador Ted Cruz.

"Isto é muito mau", escreveu nas redes sociais enquanto partilhava a publicação da política conservadora Liz Wheeler, que reagiu: "Não lute contra as guerras culturais, dizem eles. Enquanto isso, os demónios estão a ensinar os seus filhos a adorar Santanás. Dá-me vontade de vomitar".

Por sua vez, Matt Walsh, comentador político de direita, escreveu: "Não me surpreende ver um ritual satânico nos Grammy. O satanismo é a adoração do eu. Grande parte da música pop moderna é satânica. O esquerdismo é satanismo. A única diferença é que já não o escondem e são mais explícitos".

Mas a polémica não fica por aqui. O tema agitou de tal forma que levou a igreja de Santanás a comentar a atuação de Sam Smith. David Harris disse ao TMZ que a performance do artista e de Kim foi "boa" e que não houve "nada particularmente especial".

Além disso, afirmou que as imagens evocadas no palco de Sam e Kim são semelhantes às que as pessoas já viram noutros artistas - roupas vermelhas, fogo e chifres do diabo.

