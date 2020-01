O ator DJ Qualls, que ficou famoso nos anos 2000 por participar em diversos filmes de comédia para adolescentes, recorreu à sua conta oficial no Twitter para tornar público que é homossexual.

Antes de fazer esta reveladora publicação, o ator assumiu a sua orientação sexual num espetáculo de humor onde tinha acabado de atuar.

“São 23h20. Eu acabei de me assumir no palco, no espetáculo em San Diego”, começou por dizer. “É isso mesmo, eu sou gay. Sou gay desde sempre. Estou cansado de me preocupar com o que as pessoas vão pensar de mim. Cansado de me preocupar com as consequências que isso pode ter para a minha carreira”, completou, merecendo de imediato 'aplausos' por parte dos seus seguidores.

Leia Também: Glamour, brilho e irreverência: Os looks dos Critics Choice Awards