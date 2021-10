Enquanto Sean Penn vive uma fase menos boa no que ao amor diz respeito, a 'ex' do ator, a também atriz Robin Wright, está muito apaixonada.

Robin Wright foi 'apanhada' com o atual marido, Clement Giraudet, aos beijos na praia em Los Angeles, como relata o Page Six.

O casal aproveitou estes momentos a dois para namorar e não passou despercebido.

As imagens chegam depois das notícias do ex-marido de Robin, Sean Penn, sobre o fim do seu casamento com Leila George.

