Ricki Lake contou recentemente ao mundo que está noiva de Ross Burningham. No entanto, agora a atriz revelou mais pormenores sobre este momento especial.

“Eu estava nua na banheira de hidromassagem com o meu homem na primeira noite em que estivemos na minha nova casa em Malibu”, começou por dizer Lake, de 52 anos, ao apresentador de 'Watch What Happens Live', Andy Cohen, na noite de terça-feira.

"Foi romântico. Foi espontâneo e eu não podia estar mais feliz", acrescentou. "Ele também ficou surpreendido. Ainda não há anel", disse ainda.

A figura pública recordou que conheceu o agora noivo em junho do ano passado. "Ele é maravilhoso. Todas as pessoas da minha vida que o conheceram entendem. Somos ótimos juntos", destacou.

Recorde-se que Ricki Lake foi casada com Rob Sussman, entre 1994 e 2004, com quem tem dois filhos. A atriz deu o nó com com Christian Evans em 2012, união que chegou ao fim em 2015. Este último marido morreu em 2017.

Leia Também: Ricki Lake anuncia noivado. "Tão feliz por partilhar as boas notícias"