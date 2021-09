A família de Lily Rabe está prestes a aumentar de novo. Depois de a atriz e o companheiro, Hamish Linklater, terem dado as boas-vindas ao segundo filho em junho do ano passado, preparam-se para serem pais novamente.

Um representante da atriz confirmou à People que a mesma está grávida pela terceira vez, e a 'barriguinha' já não passa despercebida.

Na noite de sábado, Lily Rabe participou na gala de abertura do Academy Museum of Motion Pictures, em Los Angeles, e a barriga de grávida fez-se notas no vestido preto com bolinhas brancas da Carolina Herrera.

De referir que este será o quarto bebé de Hamish Linklater, de 44 anos, uma vez que tem ainda uma filha, Lucinda Rose, fruto de uma anterior relação.

O casal deu as boas-vindas ao primeiro bebé, uma menina, em 2017. O segundo filho nasceu em junho de 2020.

