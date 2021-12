Kathy Griffin foi diagnosticada com um tumor e teve de ser submetida a uma intervenção cirúrgica para remover metade do pulmão esquerdo. Porém, depois do susto, a atriz de 61 anos tem agora motivos para voltar a sorrir.

Durante uma aparição recente no programa 'Jimmy

Kimmel Live!', Kathy Griffin afirmou que o seu cancro está em remissão.

A novidade feliz foi anunciada com grande entusiasmo por parte da artista, que recentemente havia confessado estar a lutar contra dificuldades respiratórias e a incomodativa tosse pós-operatória.

Leia Também: Filho bebé do ex-futebolista João Pereira internado. "Um filme de terror"