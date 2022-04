Morreu a atriz Jossara Jinaro, vítima de cancro. A artista - que participou em série e novelas como 'ER' ou 'Passions' - tinha 48 anos.

Jossara Jinaro morreu na quarta-feira, 27 de abril, como confirmou o marido, Matt Bogado, através de uma publicação que fez no Facebook.

"É com grande pesar que anuncio a morte da minha esposa, Jossara Jinaro", começou por escreveu junto de uma fotografia em que aparece ao lado da atriz e com os dois filhos.

"[...] A Jossara era uma esposa, mãe, artista e amiga incrível. Tinha a alma mais linda e bondosa e não aceitava um não como resposta", destacou. "Mesmo nos seus últimos momentos, ela ainda estava a lutar", acrescentou.

Ainda na mesma publicação, afirmou que a companheira está agora a "descansar em paz e será lembrada para sempre".

De acordo com o Deadline, a atriz nasceu no Rio de Janeiro, Brasil, e foi criado na Colômbia. Mais tarde mudou-se com a família para os Estados Unidos.

