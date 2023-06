Joana Figueira tornou-se um rosto familiar para os portugueses depois de várias participações em novelas e séries muito populares da televisão nacional. Ainda assim, já passaram 10 anos desde o seu último projeto enquanto atriz.

A artista irá estar na tarde desta terça-feira, 20 de junho, à conversa com Manuel Luís Goucha, segundo já está a ser divulgado pela TVI.

"A minha mãe foi diagnosticada com demência antes da pandemia e isso fez com que precisasse de ajuda porque a minha mãe ficou completamente dependente. Eu deixei de existir para viver em função dos meus pais", confessou Joana no teaser promocional partilhado pelo apresentador.

"O facto de ter estado afastada também me permitiu refletir muito sobre o que é que quero mesmo fazer. Eu não deixei de ser atriz porque eu quero continuar a fazê-lo, é o que eu amo fazer e é o que eu sinto que nasci para fazer", concluiu.

Vale lembrar que o último projeto de Joana Figueira em televisão foi a novela 'Dancin' Days', transmitida na SIC entre 2012 e 2013.

