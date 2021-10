A família de Jen Lilley e do marido, Jason Wayne, vai aumentar. O casal prepara-se para dar as boas-vindas a mais um bebé, que irá nascer no próximo ano.

"Estou tão, tão feliz", disse a atriz, de 37 anos, à People, acrescentando, na brincadeira, que agora a família "vai precisar de um autocarro".

De referir que Jen e Jason são pais de Kayden, de cinco anos, e Jeffrey, de três, que foram adotados em 2019 e 2020, respetivamente. Em 2019 deram também as boas-vindas à filha Julie, agora com dois anos.

"A Julie foi planeada, mas isto foi definitivamente uma surpresa", disse a mamã, que estava a caminho do Canadá para filmar 'Royally Wrapped for Christmas' quando começou a sentir as mudanças do seu corpo.

"Senti-me muito grávida e pensei: 'isto é muito estranho'. Estava animada, mas era estranho", recordou, referindo que na altura mandou uma mensagem ao marido e à babysitter a dizer: "Acho que estou grávida".

Após as suspeitas, fez um teste de gravidez no hotel, no Canadá, e o mesmo deu negativo. Continuou em quarentena antes de dar início às filmagens, mas sem conseguir livrar-se daquela sensação. Acabou por fazer outro teste e o resultado foi positivo.

Depois esperou que as filmagens acabassem para ter uma consulta com o seu médico, que confirmou oficialmente a notícia. O bebé deverá nascer em maio de 2022, que é o mês do aniversário de Kayden.

