Isabelle Drummond foi assaltada na noite da passada quarta-feira, dia 22 de novembro, no Leblon, conhecida zona situada no sul do Rio de Janeiro.

De acordo com um comunicado enviado pela assessoria da atriz às redações brasileiras, Isabelle estava a passear com uma amiga e as duas circulavam acompanhadas de um motorista. Foram então abordadas por quatro homens que, de imediato, lhes levaram todos os pertences.

"Todos estão bem e não sofreram nenhum tipo de agressão. A atriz foi bem assistida pelas autoridades, que conseguiram recuperar todos os seus pertences", diz ainda a nota em causa.

