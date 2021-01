Já sabe quem é a atriz que está na fotografia? Foi Oceana Basílio quem destacou na sua página de Instagram uma fotografia com mais de 20 anos.

"Ontem o meu amigo de longa data Francisco de Abreu, nas suas arrumações encontrou e enviou esta fotografia que já nem lembrava da existência. Vivíamos no Principe Real. Tenho muito poucas fotografias dos 16, 17 anos", começou por escrever na legenda da imagem, recordando de seguida o momento em que a mesma foi captada.

"Lembro agora perfeitamente do dia em que a tirei, foi em Lisboa no Amoreiras, adorava aquele colar. Detestava o meu cabelo por só ter caracóis à frente, coisas de adolescente, achava que devia ser todo liso ou todo encaracolado, achava sempre o meu nariz pequeno de mais, enfim as inseguranças dos 16 anos, mas dentro de mim sentia que tinha todas as certezas do mundo... Estava a começar os primeiros passos no teatro profissional", contou.

"O mais importante a liberdade que sentíamos nesse momento os nossos sonhos os objectivos... Os Amigos fortes e Unidos. Concretizamos muitos desses sonhos e outros perderam-se ou transformaram-se. Perdemos amigos, criámos famílas, os amigos verdadeiros continuam. Continuo a sentir-me aquela menina de 16 anos cheia de sonhos e momentos bonitos por viver", acrescentou.

"Ontem conversámos, nunca imaginámos passar por uma pandemia, queremos que os nossos filhos continuem a acreditar nos seus sonhos e que lutem sempre pela liberdade e respeito pelos outros e por si próprios, com igualdade e em democracia. Vamos tomar conta de nós e dos outros para que os sonhos se tornem realidade e acreditem que ainda tenho muitos e continuo a sentir a mesma energia boa e pura. Quero olhar para trás e perceber que esta miúda se iria orgulhar deste Mundo", concluiu.

Uma partilha que não passou despercebida aos olhos de muitos seguidores. Veja todas as reações na publicação abaixo:

