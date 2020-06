Mayim Bialik é uma das estrelas de 'The Big Bang Theory', onde interpreta Amy Farrah Fowler. No entanto, confessa, nunca viu nenhum episódio completo da série.

"Nunca vi a maioria dos episódios. Não me vejo na televisão. Nunca me sentei a ver um episódio da nossa série, nunca", admitiu em entrevista ao jornal Metro, explicando que apenas viu algumas cenas quando "mostravam ao público".

Em 'The Big Bang Theory', a sua personagem faz par romântico com Sheldon (interpretado por Jim Parsons). Além de falar sobre ambas as personagens, referindo que Amy "entendia Sheldon de uma maneira que ele nunca tinha sido entendido antes", a atriz recordou ainda o bom ambiente fora das gravações.

Durante todos estes anos, lembra, muitas das suas memórias preferidas são do lado de trás das câmaras. "O Simon Helberg [que dava vida Howard Wolowitz] era das pessoas mais engraçadas", conta.

Um projeto de dez anos que fica guardado no coração: "Nunca tive um trabalho tão bom como o 'The Big Bang Theory'".

Leia Também: Melissa Rauch, atriz de 'The Big Bang Theory', foi mãe pela segunda vez