Phoebe Dynevor, uma das atrizes da série da Netflix 'Bridgerton', confessou que quando estava a assistir à trama juntamente com a mãe decidiu passar à frente as cenas de sexo, de forma a evitar o constrangimento entre as duas.

A atriz de 25 anos, que dá vida a Sally Webster na história, partilhou isto em entrevista ao Daily Star.

"Tive de me sentar lá e estar em alerta máximo com o comando na mão. Gerimos isso", afirmou.

Até ao momento, 'Bridgerton' já foi vista por mais de 70 milhões de pessoas.

Leia Também: 'Bridgerton' teve uma das melhores estreias na Netflix