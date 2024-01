Morreu a atriz Cindy Morgan, mais conhecida pelos papéis em 'Caddyshack' (onde interpretou Lacey Underall) e 'Tron' (onde fez de Dra. Lora Baines), nos anos 80. Tinha 69 anos.

As autoridades partilharam com a People que o corpo da atriz foi encontrado em sua casa, na Flórida, em Lake Worth, no dia 30 de dezembro, depois de a sua colega de casa ter chamado a polícia.

De acordo com a revista, a colega de Cindy Morgan tinha chegado de um período de férias e quando bateu à porta do quarto da atriz, esta não respondeu.

Além disso, relatam, "ela sentiu um cheiro desagradável" vindo do quarto e por isso chamou a polícia.

Não há suspeita de crime, acredita-se que a artista tenha morrido de causas naturais. A última vez que foi vista foi no dia 19 de dezembro.

