Sophie Charlotte informou os seus seguidores do Instagram esta quarta-feira, dia 20, da morte do seu pai: Mário Silva.

A jovem atriz brasileira lembrou uma fotografia do seu casamento onde surge ao lado do progenitor e na legenda escreveu: "É com imenso pesar, o coração dilacerado, que comunico o falecimento do meu Papai, Mario Silva".

"Um grande homem, que amei loucamente todos os dias da minha vida. A quem devo tudo, e agradeço demais por tanto! Meu Papai... 'O Sol da Praia' como dizia a minha vovó, que iluminou a todos nós", completa.

