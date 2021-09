Bárbara Paz decidiu usar a moda como forma de chamar a atenção para o problema da Amazónia. A artista brasileira deu nas vistas no Festival de Cinema de Veneza esta quarta-feira, 1 de setembro, ao surgir com um smokink preto e... uma máscara cujo ar vinha de uma planta que trazia às costas.

"Amazónia é o pulmão do mundo e a humanidade tem o direito de respirar. Todos carregamos um pouco dela em nós", afirmou a celebridade na sua conta de Instagram sobre o peculiar acessório.

Note-se que Bárbara esteve no evento para assistir à estreia do filme 'Madres Paralelas', a nova trama do realizador espanhol Pedro Almodóvar.

Veja as imagens desta indumentária na galeria.

Leia Também: Assim foi a segunda noite do Festival de Cinema de Veneza