Ana Beatriz Nogueira, de 54 anos, está com cancro no pulmão. A informação é avançada por Patrícia Kogut do jornal O Globo, tendo sido confirmada mais tarde pela Revista Quem.

A atriz brasileira terá sido diagnosticada com um tumor em fase inicial, motivo pelo qual será operada em breve.

"Ela está ótima. Vai tirar o tumor e vai ficar excelente", afirma a representante de Ana Beatriz, Piny Montoro, citada pela Quem.

A atriz, recorde-se, já havia revelado anteriormente que sofre de esclerose múltipla, doença que até aqui nunca a impediu de mostrar a sua arte na representação.

