Rita Pereira ia ser colega de Rhaisa Batista na série 'Dona Beja' mas a atriz brasileira abandonou a produção antes mesmo de ter iniciado os trabalhos.

De acordo com o colunista Leo Dias, Rhaisa acordou com a HBO Max a saída do projeto, isto porque o mesmo iria coincidir com um outro, marcado para o início do próximo ano.

"A atriz infelizmente não seguirá na produção unicamente por incompatibilidade de agenda. Ressaltamos que Rhaisa participou das leituras de guião, mas não chegou a gravar nenhuma cena", pode ler-se na nota enviada pela HBO a Leo Dias.

Vale lembrar que a série é um remake da novela 'Dona Beja', exibida na Globo em 1986. Grazi Massafera e Bianca Bin serão as protagonistas.

Rhaisa Batista

© Instagram/Rhaisa Batista

