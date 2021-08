Os atores brasileiros Tarcísio Meira e Glória Menezes foram, este domingo, internados no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com um quadro de infeção pela Covid-19, avança o G1, da Globo, que cita a assessoria do casal.

Tarcísio Meira, de 85 anos, necessitou de ser intubado. Já Glória Menezes, de 86, tem uma condição de saúde mais favorável, apresentando "leves sintomas" da doença.

Ambos os atores já foram inoculados com a segunda dose da vacina, em março deste ano.

Os atores, que atingiram o estrelato nas novelas da Globo, são casados há quase 60 anos. São pais do também ator Tarcísio Filho.

