O ator brasileiro Eduardo Moscovis, de 53 anos, está internado com Covid-19 no Hospital CopaStar, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Informações reveladas pelo jornalista Ancelmo Gois esta quinta-feira, dia 5, garantem que o estado de saúde do ator está a evoluir de forma favorável.

Eduardo Moscovis protagonizou recentemente a série 'Bom dia, Verônica', da Netflix. Da sua vasta carreira fazem parte várias novelas da Globo nas quais teve papel de grande destaque, entre as quais 'O Cravo e a Rosa' ou 'Pecado Capital'.

Leia Também: Covid-19. "Provavelmente só levarei a segunda dose depois do parto"