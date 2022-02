No âmbito do lançamento do filme 'Belfast', que chega aos cinemas a 24 de fevereiro, Rodrigo Gomes entrevistou os atores Jamie Dornan e Catriona Balfe.

As estrelas internacionais conversaram com o animador da RFM e ainda jogaram ao "quantos queres".

A conversa decorreu através de videochamada, proporcionando um momento divertido em que Jamie Dornan e Catriona Balfe se mostraram encantados com a lareira de casa de Rodrigo e até se fizeram de convidados para uma futura visita.

Veja aqui o vídeo da entrevista.

