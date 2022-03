Peyton List e Jacob Bertrand tornaram o seu romance oficial. Os atores, que integram o elenco da série da Netflix 'Cobra Kai', confirmaram o seu relacionamento amoroso ao TMZ.

"Namoramos há algum tempo", disse Bertrand, de 22 anos, que dá vida à personagem de Eli 'Hawk' Moskowitz na trama. "Nunca namorei com ninguém com quem trabalhei. É quase uma prova de fogo", confessou.

"Somos amigos há algum tempo. Conheci-a quando tinha 15 anos. Na verdade, era amigo próximo do irmão dela, o Spencer, e isso foi um pouco estranho, do género, 'olá bacano, gosto da tua irmã'. Mas sim, divertimo-nos no set e saímos depois", relata.

List, de 23 anos, também já tinha falado da relação numa entrevista anterior.

