O estado de saúde de Tom Sizemore, desde que sofreu um aneurisma, ainda não melhorou, avança a imprensa internacional, facto que deixou a família do ator com uma decisão muito difícil entre mãos.

O agente do artista de 'O Resgate do Soldado Ryan', Charles Lago, revelou ao Page Six num comunicado esta segunda-feira, 27 de fevereiro, que o Tom continua em "estado crítico, em coma e nos cuidados intensivos".

"Hoje, os médicos informaram a família que já não há esperança e recomendaram que refletissem numa decisão de final de vida", nota ainda, referindo que a família está a pensar no que irá fazer, motivo pelo qual pede que a sua privacidade seja respeitada.

Recorde-se que no passado dia 18 de fevereiro, às 2h da madrugada (hora local), Sizemore estava na sua casa em Los Angeles quando sofreu um aneurisma após um AVC. O artista foi encontrado inconsciente e levado de imediato para o hospital.

Leia Também: Ator Tom Sizemore em estado crítico após sofrer aneurisma cerebral