O ator de 'O resgate do Soldado Ryan' e 'Black Hawk Down' foi internado no sábado, 18 de fevereiro.

Tom Sizemore está hospitalizado em estado crítico, nos Cuidados Intensivos, após ter sofrido um aneurisma cerebral. Tem atualmente 61 anos. O ator de 'O resgate do Soldado Ryan' e 'Black Hawk Down' foi internado no sábado, 18 de fevereiro, depois de ter sido encontrado inconsciente em casa. "Ele está atualmente em estado crítico e é necessário esperar para ver", disse o empresário Charles Lago em declarações ao Page Six. Tom Sizemore tem um passado marcado pelo abuso de drogas e problemas com a lei. Nos anos 2000, o ator chegou a ser detido várias vezes por crimes de violência doméstica.