Paulo Vasco recorreu ao Facebook esta sexta-feira para falar do seu estado de saúde, estando internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, desde o dia 2 de janeiro, por causa de "uma infeção na perna direita".

"[...] Tudo a correr pelo melhor. Quero agradecer aos cuidados médicos, enfermagem e auxiliares bem como ao meu cuidador Mário Rainho. Ao meu empresário Hélder Freire Costa e ao meu querido Flávio Gil pela brilhante substituição que tem feito para que o espetáculo não pare", pode ler-se na publicação.

"Obrigado pelas centenas de mensagens, telefonemas e a preocupação dos meus amigos(as). Hoje já dei os primeiros passos e em breve [tenho] alta hospitalar para prosseguir a fisioterapia. Desta vez é que vou dançar o samba", disse ainda.

"Obrigado Deus do céu pela força que me dás para vencer os obstáculos que me aparecem pelo caminho", completou, mostrando-se pronto para a nova etapa, a fisioterapia.

