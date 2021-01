Acabou o namoro de Luke Evans e Rafael Olarra. "É o que é", disse o ator, de 41 anos, confirmando a separação ao UK Times.

O artista não entrou em detalhes sobre o fim da relação, como destaca ainda a imprensa internacional. No entanto, relata o Page Six, os fãs especulam que o namoro tenha acabado no outono do ano passado.

Isto porque na altura Evans deixou de seguir o ex-jogador de futebol no Instagram e removeu as fotos do agora antigo companheiro que tinha publicado na rede social. Por sua vez, Olarra, de 42 anos, também removeu algumas fotos de Evans da sua página de Instagram.

Uma notícia que chega depois de terem tornado a relação pública em fevereiro de 2019, durante uma viagem ao Havai.

