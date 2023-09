Jeff Stewart, que integrou o elenco da série série dramática de sucesso da ITV 'The Bill', surgiu irreconhecível em público. O ator foi visto no norte de Londres na quinta-feira.

De acordo com as imagens destacadas pelo Daily Mail, Jeff Stewart, de 67 anos, estava com o cabelo e a barba grandes.

Relativamente ao look, usava uns calções vermelhos e um casaco bege por cima de uma camisa branca. O visual ficou finalizado com uns ténis brancos com duas faixas azuis e uma vermelha. Para ver as imagens, clique aqui.

