Edson Celulari soprou 66 velas na última quarta-feira, dia 20 de março, e reuniu alguns familiares e amigos para celebrar este dia especial.

Na sua conta no Instagram, o ator publicou na noite desta quinta-feira um conjunto de fotografias nas quais aparecem, entre outros, os filhos mais velhos, Enzo e Sophia - fruto do anterior casamento com Claudia Raia - bem como a atual mulher, Karin Roepke, e a filha de ambos, Chiara, de dois anos.

"66 rodeado de amigos, grudado na família. Obrigado… para se guardar no coração", escreveu, na legenda das fotografias.

