Dominic West não conseguiu ignorar as críticas feitas pelos espectadores de 'The Crown' em relação às duas últimas temporadas da série.

O ator, que na produção deu vida a Carlos III, confessou numa entrevista à BBC Radio 4 que leu "todas as críticas" e que, depois disso, passou "dois dias na cama". "Sim, tenho uma alma sensível. Preocupo-me com o que as pessoas pensam", acrescentou.

Apesar de ter sido nomeado para um Globo de Ouro pelo papel nesta série da Netflix, West não convenceu todos os fãs da história e algumas pessoas, incluindo críticos televisivos, consideraram que o ator não se adequava ao papel.

A verdade é que as duas últimas temporadas de 'The Crown' receberam mais críticas do que as anteriores. Na plataforma Rotten Tomatoes, conhecida por avaliar filmes e séries, a produção que acompanha as últimas décadas da realeza britânica recebeu apenas 54% de taxa de aprovação, contra os 94% da quarta temporada, por exemplo.

