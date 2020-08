Perante a pausa nas gravações de 'Stranger Things' por causa da pandemia da Covid-19, o ator Gaten Matarazzo arranjou emprego numa restaurante, como empregado de mesa.

O jovem artista, de 17 anos, não ficou parado e tem estado a trabalhar num restaurante de Long Beach, onde alguns membros da sua família trabalham, como relata o The Hollywood Reporter.

Em março, a produção da quarta temporada de 'Stranger Things' estava em andamento quando o trabalho foi adiado por causa do novo coronavírus. Mas Gaten não ficou à espera do recomeço das gravações e decidiu trabalhar numa outra área. Informação que foi confirmada ao The Hollywood Reporter pelo representante do ator.

Apesar de andar a servir às mesas com um boné e de máscara, ficando com grande parte do rosto coberto, o artista não deixa de ser reconhecido pelos fãs.

