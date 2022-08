João Lamoza, que fez parte da quarta temporada da série da TVI 'Morangos com Açúcar', revelou na sua conta de Instagram que se encontra internado no IPO (Instituto Português de Oncologia) de Lisboa.

"Nunca fui de me expor para além do que acho aceitável, de maneira que o vou fazer da melhor forma que sei. No início deste mês recebi uma notícia chata, daquelas que ninguém gosta mas que fazem parte deste maravilhoso milagre que é estar vivo", começa por dizer.

Entretanto faz inúmeros elogios às pessoas que trabalham no IPO.

"Quero que imaginem pessoas que têm como único objectivo que vocês estejam bem. Que garantem que não vos falta um sorriso, uma palavra de força, uma festa na cabeça ou até dois pacotes de marmelada quando supostamente só têm direito a um.

Imaginem heróis, sem capas pomposas nem escudos de vibranium. Pessoas de carne e osso com o super poder de dizer 'estamos aqui, para o que for'.

Não consigo agradecer o suficiente por todo o amor, cuidado e carinho. Obrigado a todos os médicos, anestesistas, enfermeiros, auxiliares, seguranças, guias! Vocês são uma inspiração!", completa.

João Lamoza não deu pormenores sobre o seu diagnóstico.

Eis a publicação:

