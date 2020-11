Rupert Grint, ator de 'Harry Potter', resolveu aderir ao Instagram criando esta terça-feira uma conta oficial. Porém, as novidades não ficam por aqui e o perfil do ator chegou com duas grandes revelações.

Rupert Grint estreou-se na rede social partilhado com os fãs a primeira fotografia da sua filha, que nasceu em maio deste ano, resultado da relação com Georgia Groome. E na legenda publicação surge a segunda grande novidade, o nome da menina: Wednesday.

"Ei, Instagram.... apenas com 10 anos de atraso, mas aqui estou. Grint on the Gram! Estou aqui para apresentar-vos a Wednesday Grint", escreveu o ator na legenda do amoroso registo onde posa com a menina ao colo.

