Jay Benedict perdeu a batalha contra o novo coronavírus. Tinha 68 anos. Uma notícia que foi confirmada no seu site oficial, este sábado, como relatam os meios de comunicação internacionais.

"É com profunda tristeza que anunciamos a morte do Jay no dia 4 de abril devido a complicações da infeção da COVID-19", adiantaram.

O ator, que interpretou Russ Jordan em 'Aliens', era casado com a também atriz Phoebe Scholfield e eram pais de dois filhos, Leopold e Freddie. Jay era ainda pai de Alexis, fruto de um casamento anterior.

Após a notícia, muitos famosos inundaram as redes sociais com homenagens a Jay Benedict, entre eles a também atriz Vicki Michelle.

"Chocada ao ouvir que um dos nossos atores mais brilhantes, gentil e adorável, Jay Benedict, partiu", escreveu no Twitter. "Casado com a minha adorável amiga Phoebe Scholfield, o meu coração está com ela e a sua família neste momento triste", acrescentou.

Leia Também: Morreu a mãe de Kiefer Sutherland, Shirley Douglas. Tinha 86 anos