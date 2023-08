Darren Kent morreu na última sexta-feira, dia 11, aos 36 anos. A notícia foi dada esta terça-feira, dia 15, pela agência que representava o ator, a Carey Dodd Associates, através de uma publicação no Facebook.

“É com profunda tristeza que anunciamos que o nosso querido amigo e cliente Darren Kent morreu pacificamente na sexta-feira. Os seus pais e o melhor amigo estavam ao seu lado. Os nossos pensamentos e o nosso amor estão com a sua família neste momento difícil. O Darren era não só um ator, realizador e argumentista talentoso, mas também uma das melhores pessoas que tive o prazer de conhecer. Foi um privilégio e um prazer fazer parte do seu percurso. Descansa em paz, meu amigo”, pode ler-se na publicação feita pela agência.

Darren Kent ficou conhecido por participar em 'Game of Thrones', tendo também desempenhado papéis no filme 'Dungeons And Dragons: Honra Entre Rebeldes', deste ano, assim como nas séries 'EastEnders' e 'Les Misérables'.

As causas da morte não foram ainda divulgadas.

