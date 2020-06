O ator Danny Hicks, de 'Evil Dead (A Noite dos Mortos-Vivos)', recorreu à sua página de Facebook, na passada sexta-feira, 5 de junho, para revelar que está a travar uma batalha contra o cancro.

Numa publicação emotiva, o ator, de 68 anos, disse que tem "aproximadamente um a três anos de vida".

"Para todas as pessoas que nunca conheci e os fãs que gostam do meu trabalho, tenho más notícias. Fui diagnosticado com cancro no estágio 4. Tenho aproximadamente um a três anos de vida. Mas, devo dizer, vivi muito bem os meus 68 anos", começou por escrever na rede social.

"[...] Não há muitos arrependimentos", acrescentou, mencionando ainda o amigo Dominic Mancini. Isto porque, segundo a imprensa internacional, Dominic lançou uma campanha no Go Fund Me com o objetivo de conseguir juntar dinheiro para ajudar nas despesas médicas do artista.

Além disso, os fãs podem ainda comprar uma fotografia assinada por Hicks através da Full Empire Promotions. Os que admiram e seguiram o trabalho do ator têm ainda a opção de enviar as suas próprias recordações para serem autografadas. O dinheiro conseguido terá o mesmo destino: ajudar com as despesas médias.

