Tenoch Huerta fez notar através de um comunicado agora divulgado que irá abandonar as gravações do filme 'Fiesta en la Madriguera', da Netflix, cujo elenco iria integrar.

A decisão foi tomada pouco mais de uma semana após terem sido tornadas públicas as acusações de María Elena Ríos, uma ativista que garante ter sido abusada sexualmente pelo ator, com quem chegou a manter uma relação amorosa.

"Dado o impacto das recentes declarações falsas de María Elena Ríos e os danos que causaram, não tenho escolha a não ser desistir de participar do filme 'Fiesta en la Madriguera", refere a nota em causa, citada pela revista Variety.

"É com muita tristeza que faço isto, mas não posso permitir que as ações dela me prejudiquem não só a mim, mas também o trabalho de dezenas de pessoas talentosas e trabalhadoras envolvidas no projeto", pode ler-se ainda.

"O meu foco agora é simples: continuar o processo de restauração da minha reputação", rematou Tenoch Huerta.

Vale lembrar que Huerta ganhou popularidade depois de dar vida ao vilão do filme 'Pantera Negra: Wakanda Forever', da Marvel.

